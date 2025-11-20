Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki przegrał proces z Tomaszem Sakiewiczem - redaktorem naczelnym "Gazety Polskiej" i prezesem TV Republika. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli uniewinnił dziennikarza z zarzutów pomówienia i zniewagi, a koszty postępowania przerzucił na polityka Koalicji Obywatelskiej.

Tomasz Sakiewicz / Marcin Bielecki / PAP

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli uniewinnił Tomasza Sakiewicza z zarzutów pomówienia i zniewagi.

Sprawę wytoczył były marszałek Senatu, senator KO Tomasz Grodzki.

Chodzi o wpis Sakiewicza na Twitterze (X) i jego wypowiedzi w TV Republika z 2020 roku.

Wpis dotyczył rzekomych łapówek i "fałszywego zawiadomienia", a w telewizji Grodzki został nazwany "zwykłym łapówkarzem" i "obrzydliwym facetem".

Spór między Tomaszem Grodzkim a Tomaszem Sakiewiczem sięga początku 2020 roku. Wówczas, w czasie ostrej politycznej debaty wokół osoby ówczesnego marszałka Senatu, w przestrzeni publicznej pojawiały się liczne oskarżenia dotyczące rzekomego przyjmowania łapówek przez Grodzkiego w okresie jego pracy jako lekarza.

Wypowiedzi Sakiewicza

W styczniu 2020 roku na Twitterze (obecnie X) Sakiewicz napisał: "Platforma już głupiej nie potrafi bronić Grodzkiego niż twierdzić, że ktoś przekupuje świadków. Są ich dziesiątki, a o łapówkach wiedziały setki osób. A Grodzki będzie jeszcze miał sprawę o fałszywe zawiadomienie".

Z kolei w TV Republika, również w styczniu 2020 r., Sakiewicz nazwał Tomasza Grodzkiego "zwykłym łapówkarzem" i "obrzydliwym facetem".

Tomasz Grodzki uznał te sformułowania za przestępstwa pomówienia i zniewagi, ścigane z art. 212 i 216 Kodeksu karnego, i skierował sprawę do sądu.

Wyrok sądu

W czwartek 20 listopada 2025 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli ogłosił wyrok w tej sprawie. Sąd uniewinnił Tomasza Sakiewicza od obu zarzucanych mu czynów i obciążył Tomasza Grodzkiego kosztami postępowania.

Oznacza to, że w ocenie sądu wypowiedzi Sakiewicza - mimo ich obraźliwego charakteru - nie wyczerpały znamion przestępstw z kodeksu karnego, o które wnosił były marszałek Senatu.