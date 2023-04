​Opiekunowie osób dotkniętych chorobą Alzheimera mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia na rok 2023. W tym roku można uzyskać do 2 tysięcy złotych wsparcia.

"Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" to świadczenie pieniężne, którego głównym założeniem jest udzielanie pomocy rodzinom w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera.

Do uzyskania świadczenia konieczne jest złożenie wypełnionego wniosku, do którego należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, potwierdzające, że senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi i zawierające informacje dotycząca rozpoznania choroby z określeniem oznaczenia jednostki chorobowej. Należy też dostarczyć ankietę informacyjną.

Jeśli senior korzystał ze świadczenia w minionych latach, nie ma potrzeby dostarczania nowego zaświadczenia lekarskiego. W tym przypadku wystarczy złożyć wniosek wraz z ankietą.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Wincentego Kadłubka 12. Można je pozostawić w przygotowanej do tego urnie w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40.

Dokumenty można przesyłać także drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP oraz pocztą tradycyjną na adres SCŚ: ul. Wincentego Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

Świadczenie będzie wypłacane w maksymalnie dwóch transzach po 1000 zł każda. Pierwsza będzie wypłacona w czerwcu tym opiekunom, którzy złożą wniosek do końca maja; druga - w grudniu tym opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2023 roku.