​Pracodawcy nie chcą, by pracownicy testowali się za często. "Pozytywny test na koronawirusa to kwarantanna i utrudnienia dla firmy" - mówią. Jak informuje stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom ze Szczecina, dociera do niego coraz więcej sygnałów o tym, że szefowie wolą wysłać podwładnych na pracę zdalną niż na test.

