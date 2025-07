Kuchnia Vikinga to największa firma w Polsce zajmująca się przygotowywaniem i dostarczaniem gotowych posiłków. Każdego dnia ponad 250 tysięcy dań trafia do rąk przeszło 45 tysięcy klientów w całym kraju — to efekt działania efektywnej sieci logistycznej i precyzyjnej organizacji dostaw.

/ Materiały prasowe Za komponowanie jadłospisów odpowiadają wykwalifikowani dietetycy i doświadczeni kucharze, którzy bazują na produktach od sprawdzonych — często lokalnych — dostawców. Klienci mogą wybierać spośród wielu opcji dietetycznych: klasycznych, sportowych, wegetariańskich, a także specjalistycznych jak Keto Fusion, Less Gluten & Lactose czy Hashimoto. Firma powstała w 2018 roku w Białymstoku. Od tego czasu, w ciągu zaledwie siedmiu lat, przekształciła się z lokalnego projektu w firmę działającą na skalę ogólnopolską, z dynamicznym rozwojem ostatnio szczególnie widocznym w północno-zachodnim rejonie kraju

Nowe inwestycje i wzrost zatrudnienia Kuchnia Vikinga stale inwestuje w rozwój — buduje nowe hale, rozbudowuje zaplecze kuchenne i techniczne, a także zwiększa liczbę pracowników. W samym maju 2025 roku zatrudnienie wzrosło o ponad 11% w porównaniu z końcem 2024. Firma produkuje również własną energię — aż 1GWh rocznie. / Materiały prasowe Jednym z istotnych obszarów rozwoju jest logistyka. Ulepszenie procedur dostaw oraz zatrudnienie nowych kierowców umożliwiło znaczne zwiększenie zasięgu usług na terenie województwa zachodniopomorskiego. Obecnie mieszkańcy aż 244 miejscowości w tym regionie mogą skorzystać z oferty Kuchni Vikinga.

Potencjał regionu i działania społeczne Województwo zachodniopomorskie, z takimi miastami jak Szczecin, Stargard, Koszalin, Kołobrzeg czy Świnoujście, to obszar o dużym potencjale — zarówno ze względu na infrastrukturę, jak i rosnące zainteresowanie zdrowym stylem życia. To idealne środowisko dla firm oferujących zdrowe jedzenie z dowozem. Rozszerzenie zasięgu na tym terenie miało również związek z decyzją o pomocy firmie cateringowej 4Line, która z powodu trudności finansowych wstrzymała realizację zamówień. Kuchnia Vikinga przejęła odpowiedzialność i bezpłatnie zrealizowała wszystkie opłacone wcześniej zamówienia tej firmy — głównie w Szczecinie i okolicach. To już czwarta taka akcja pomocowa w historii marki.

Logistyka i jakość kluczem do sukcesu Pomimo dużej odległości między Białymstokiem a województwem zachodniopomorskim (ponad 600 km), firma skutecznie rozwija tam swoją działalność. Jest to możliwe dzięki konsekwentnym inwestycjom w logistykę, wysokiej jakości obsługę i nieustannemu rozbudowywaniu oferty. Dzięki aż 40 różnym posiłkom dziennie do wyboru, elastyczności i indywidualnemu podejściu do klienta, Kuchnia Vikinga zyskuje zaufanie coraz szerszego grona odbiorców — nie tylko odpowiada na potrzeby rynku, ale również aktywnie go kształtuje.

/ Materiały prasowe Promocja na start Chcesz przekonać się, jak działa Kuchnia Vikinga? Teraz możesz to zrobić z 25% rabatem - wystarczy, że przy składaniu zamówienia wpiszesz kod VIKINGWITA25. Skorzystaj z oferty przez aplikację mobilną (Google Play / App Store) lub odwiedź stronę:www.kuchniavikinga.pl RMF 24