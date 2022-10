​Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie otrzyma 3 miliony złotych unijnego dofinansowania. Środki mają trafić na zakup specjalistycznej aparatury do diagnostyki obrazowej. Nowoczesny sprzęt będzie wykorzystywany na co dzień w opiece nad pacjentem onkologicznym.

Dzięki dofinansowaniu, placówka przewiduje wymianę aparatu RTG oraz mammografu cyfrowego. / Zachodniopomorskie Centrum Onkologii /

Dzięki dofinansowaniu, placówka chce wymienić dwustanowiskowy aparat RTG do fluoroskopii i radiografii oraz mammograf cyfrowego. Urządzenia pozwolą na uzyskiwanie obrazów o wysokiej rozdzielczości. Wszystko za sprawą zastosowania nowatorskich technik ich obróbki typu 2D, 3D czy tomosyntezy mammografii spektralnej.

Zyskamy funkcjonalność, która w stosunku do dotychczasowych technik daje lekarzom możliwość szczegółowszej oceny struktur gruczołu piersiowego. Dzięki temu sprzętowi wdrożymy nowe techniki i procedury diagnostyczne, niedostępne w innych ośrodkach na terenie naszego województwa. Najważniejsze, że wymiana aparatury na nowocześniejszą oznacza również zwiększenie odsetka przypadków raka wykrywanego we wczesnym stadium, czyli wtedy, kiedy pacjenci mają największe szanse na całkowite wyleczenie. Lepiej będzie można też ocenić skutki leczenia nowotworów w ramach wieloletnich kontroli ambulatoryjnych - mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Koszt zakupu wyniesie 3,2 mln zł. Trzy miliony zł przekaże Urząd Marszałkowski z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pieniądze pochodzą ze specjalnej puli REACT-EU przeznaczonej przez Komisję Europejską w celu ograniczania społecznych i gospodarczych skutków koronawirusa.

Pandemia COVID dotknęła nasz kraj do tego stopnia, że w ostatnich dwóch latach spadła średnia długość życia. Ten trend musimy odwrócić, również przez doposażanie szpitali w najnowocześniejszą aparaturę do diagnostyki. Dzięki Funduszom Europejskim możemy inwestować w najnowocześniejszy sprzęt, który trafi także do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego. W tym konkretnym zakupie pomogą nam środki REACT-EU, które stanowią dodatkową alokację dla Polski w tej perspektywie finansowej - mówi członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

Nowoczesne wyposażenie ma pojawić się w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii najpóźniej do października 2023 roku.

Do szpitala trafiło także 6 translatorów. Urządzenia mają ułatwić codzienną komunikację z obcokrajowcami, szczególnie obywatelami Ukrainy, którzy coraz częściej korzystają ze świadczeń medycznych w Polsce.