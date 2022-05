​Polska Fundacja Przedsiębiorczości organizuje intensywne lekcje języka polskiego dla grupy osób z Ukrainy, które po 24 lutego dotarły do Polski, a jednocześnie są gotowe zostać w naszym kraju na dłużej i podejmować tu pracę. Brak znajomości języka polskiego to największa przeszkoda w znalezieniu zatrudnienia.

/ Shutterstock

Znajomość języka polskiego to często bariera na tyle poważna, że osoby z wysokimi kompetencjami podejmują pracy poniżej swoich umiejętności tylko po to, by móc się utrzymać. Polska Fundacja Przedsiębiorczości chce wspierać aktywizację osób z Ukrainy na polskim rynku pracy, przy pełnym wykorzystaniu ich potencjału.

Wiemy, jak pojemny jest w Polsce rynek pracy i jak poważny jest niedosyt rąk do pracy w niektórych sektorach gospodarki. Podaż obywateli z Ukrainy to z perspektywy Polski bardzo potrzebna sprawa. Dane GUS mówią o specjalizacjach w jakich najbardziej potrzeba rąk do pracy i w dużej mierze pokrywają się one z tym, jakie kompetencje do Polski przynoszą uchodźcy wojenni - mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Jak wyjaśnia prezes PFP inicjatywa nauki języka polskiego dla osób z Ukrainy to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy.

W ostatnim czasie miałem okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach z przedsiębiorcami. Bariera językowa została zdefiniowana jako jeden z najpoważniejszych problemów w relacjach pracownik-pracodawca i pracownik-klient jeżeli mówimy o zatrudnianiu osób z Ukrainy. Podjęliśmy decyzję o wsparciu programu szkoleniowego, którego celem będzie nauka podstawowych zwrotów przydatnych w podjęciu pracy. To intensywny kurs zakładający kilkadziesiąt godzin nauki - mówi Marcin Pawłowski.

Szkolenia realizowane są stacjonarnie w Szczecinie przez szkołę językową Griko, chętnych jest rekordowo dużo. W tym miesiącu ruszają kursy on-line.

Ponieważ potencjalnych pracowników w całej Polsce jest wielu, wspólnie z platformą Tandu przygotowujemy od maja bezpłatne lekcje polskiego on-line dla każdej grupy wiekowej - mówi Marcin Pawłowski. Platforma była do tej pory wykorzystywana do zdalnych lekcji dla młodzieży szkolnej.

W planach jest kontynuacja projektu i kolejne nabory osób chętnych na naukę języka polskiego jeżeli nadal będzie tak wielkie zainteresowanie nauką języka.