​Kołobrzescy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież w jednym z centrów ogrodniczych. Łupem złodzieja padły m.in. sztućce o łącznej wartości blisko półtora tysiąca złotych. Złodziejowi widelców i noży grozi 5 lat w więzieniu.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna w połowie czerwca grasował w jednym z kołobrzeskich centrów ogrodniczych. Złodziej przywłaszczył sobie 2 komplety sztućców wraz z walizkami oraz 3 komplety noży z podstawami. Mężczyzna ukradł towar o łącznej wartości prawie 1,5 tysiąca złotych.

Obsługa sklepu o zdarzeniu powiadomiła policję. Do zgłoszenia dołączone zostały również nagrania z monitoringu. Mundurowi na podstawie zebranych informacji oraz analizy nagrań z kamer wytypowali i zatrzymali 45-latka. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. O jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.