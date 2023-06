Dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o włamanie wpadło podczas kontroli drogowej. Okazało się, ze 28 letni kierujący nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. W dodatku był pod wpływem środków odurzających.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Włamywacze wpadli w wyniku kontroli drogowej w okolicy Dziewoklicza. Funkcjonariusze podejrzewali, że w samochodzie mogą być osoby poszukiwane ze kradzieże.

"Mundurowi zauważyli, że mężczyźni będący w pojeździe zachowują się nerwowo. Jak się okazało kierujący autem 28-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami a ponadto on i pasażer są poszukiwani w związku z włamaniem do komórki mieszkalnej i kradzież elektrycznego roweru" - informuje KMP w Szczecinie.

Po przebadaniu kierującego okazało się, że był pod wpływem środków odurzających.