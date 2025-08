Zarzut posiadania narkotyków usłyszał policjant zatrzymany w Kołobrzegu na festiwalu muzyki elektronicznej. Jak informowaliśmy, przy funkcjonariuszu znaleziono mefedron i ecstasy. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, prokurator nie zastosował wobec niego środków zapobiegawczych, funkcjonariusz może wrócić do rodzinnego Gdańska.

/ RMF FM

Policjanta będzie czekać postępowanie dyscyplinarne. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Miał przy sobie ponad 3 gramy mefedronu i 3 tabletki ecstasy. Badanie na obecność substancji odurzających wykazało, że był dodatkowo pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy.

Policjant na co dzień służy w Gdańsku. Jest naczelnikiem referatu do spraw walki z przestępczością gospodarczą w jednym z komisariatów. Na festiwal do Kołobrzegu przyjechał prywatnie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, może też zostać wydalony ze służby.