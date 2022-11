Tegoroczny Czarny Piątek był lepszy niż w poprzednich latach. Analiza zakupów dokonanych w tym czasie w sklepach internetowych pokazuje jednak, że Polacy wolą całotygodniowe promocje niż szał zakupów tylko w Czarny Piątek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas tegorocznego Black Friday, Black Week i Cyber Monday klienci sklepów internetowych kupowali zdecydowanie więcej, niż w pozostałych tygodniach listopada. Tak wynika z danych platformy sklepowej IdoSell.

Listopad był dla e-sklepów wyjątkowy

W 2020 roku pandemia Covid-19 i zamknięcie galerii handlowych sprawiły, że cały listopad był dla e-sklepów wyjątkowy. W 2021 roku historia z obostrzeniami się nie powtórzyła, mimo to podczas Black Week sklepy internetowe odnotowały duże wzrosty. Z kolei w 2022 roku sytuacja była bardziej skomplikowana.

Tegoroczny Black Week był trochę inny niż w poprzednich latach. Zazwyczaj to piątek był momentem, w którym w sklepach internetowych odnotowywany był zdecydowanie większy ruch, a sprzedaż znacząco przewyższała inne dni roku. Teraz w czasie samego Black Friday liczba transakcji była zbliżona do tej z ubiegłego roku (wzrost o ok. 6 proc.).

Z kolei Black Week (czyli okres od 21 do 28 listopada) był najlepszym tygodniem listopada i stanowił aż 39 proc. liczby transakcji z całego miesiąca oraz 37 proc. wartości transakcji z całego miesiąca.

To oznacza, że konsumenci szukają okazji nie tylko podczas samego piątku, ale przez cały tydzień obniżek cenowych. To też oznacza, że sklepy zaczynają obniżki wcześniej i kończą później, nie skupiając się tylko na jednym dniu - mówi Wojciech Łaszkiewicz Head of Product Management w IdoSell.

W listopadzie 2021 GMV (Gross Merchandise Value) sklepów internetowych opartych o platformę IdoSell wyniosło prawie 1,65 mld zł. To o 39 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku 2020. Dodatkowo, pod koniec miesiąca, sprzedaż w e-sklepach była o 120 mln zł (o 25 proc.) większa niż w pozostałych tygodniach listopada 2021 roku. Również liczba transakcji w tych sklepach zwiększyła się o 25 proc.

W 2020 roku w listopadzie w sklepach, które korzystają z IdoSell, liczba transakcji w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. była wyższa o 58,3 proc. GMV w sklepach opartych o IdoSell było wtedy o 73,49 proc. większe niż rok wcześniej.

"Końcówka roku w handlu internetowym to czas żniw"

Black Friday to tylko początek dużych promocji w sklepach internetowych. Czwarty kwartał to najbardziej gorący czas w e-commerce.

Końcówka roku w handlu internetowym to czas żniw i kumulacja okazji do zakupów. Wszystko zaczyna się od Black Friday. Później następuje Cyber Monday, Dzień Darmowej Dostawy i okres bożonarodzeniowy. Sprzedawcy mają ręce pełne roboty. Z roku na rok jest to coraz bardziej widoczne - wymienia Sara Dzierżawska, brand manager w IdoSell.