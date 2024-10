"Myślę, że będą następne przeszukania" - mówił, nawiązując do niedawnych działań prokuratury w kurii sosnowieckiej biskup Artur Ważny - gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. "To konsekwencja tego, co się wydarzyło ponad rok temu - śmierć diakona i samobójcza śmierć kapłana. On pozostawił w swoich notatkach różne informacje dotyczące wielu ludzi (...). Część z nich jest na pewno wiarygodna i dlatego prokuratura działa" - dodał biskup sosnowiecki.

Bp Artur Ważny / Michał Meissner / PAP Biskup Artur Ważny przyznał, że część informacji pozostawionych przez księdza, który zabił diakona, a potem popełnił samobójstwo, może nie być prawdziwa. Wiemy, że był zdolny do zabicia człowieka, więc różne rzeczy mogą tam być - stwierdził. Prokuratura działa. Trzeba cieszyć się, że to już następuję. Oczyszczenie powinno się zacząć - dodał. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bp Ważny: Trzeba się spodziewać kolejnych przeszukań w kurii Gość Tomasza Terlikowskiego odniósł się też do informacji o rozesłaniu do księży z diecezji sosnowieckiej instrukcji na wypadek kontaktu policją czy prokuraturą. Jak tłumaczył, była to odpowiedź na doniesienia, że śledczy rozpoczną spotkania z duchownymi wspomnianymi w zapiskach nieżyjącego księdza. Chodzi o to, żeby mieli świadomość, jak się zachować. Ta świadomość w Polsce jest bardzo potrzebna. (...) Ludzie się skarżą na bezsensowne zatrzymania. Czasami można wezwać do prokuratury i porozmawiać, ale mamy inny schemat - wyjaśniał hierarcha. Rozmawiałem z wieloma dziennikarzami. Oni się tym nie gorszą - zapewnił bp Ważny. Gość Tomasza Terlikowskiego zapowiedział, że raport z prac komisji ds. skandali w diecezji sosnowieckiej będzie jawny "na ile to możliwe". Pewne rzeczy są zastrzeżone dla Stolicy Apostolskiej, są dane wrażliwe - zauważył hierarcha. Jak mówił, żeby praca komisji miała sens, głos muszą zabrać zarówno księża, jak i ludzie świeccy. Dlaczego diecezja sosnowiecka stała się synonimem skandali w Kościele? Rozmawiałem z wieloma ludźmi, z wszystkimi księżmi (...). Słyszałem od kapłanów, że czuli się osamotnieni i nie było decyzyjności. To dwie rzeczy, które są bardzo ważne - relacjonował bp Ważny. Obecność jest ważna, bliskość, rozmawianie, podejmowanie decyzji, czasami trudnych - zastrzegł.

Mec. Dubois: W prokuraturze wrocławskiej ukrywa się zamaskowany ziobrysta



