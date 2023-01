Do zderzenia karetki z samochodem osobowym doszło we Wręczycy Wielkiej w Śląskiem - informuje portal klobucka.pl. W wypadku został poszkodowany kierowca osobówki.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Gorąca Linia RMF FM

Do wypadku doszło na wysokości cmentarza przy ul. Częstochowskiej, około godziny 9:30. Klobucka.pl podaje nieoficjalnie, że w karetce było prawdopodobnie pięć osób, w tym pacjent po udarze.

Ambulans - prawdopodobnie jadąc na światłach alarmowych - miał próbować wyprzedzić samochód osobowy, który zawracał lub skręcał na parking pobliskiego cmentarza - podaje serwis i powołując się na swiadków dodaje, że w tym momencie miało dojść do zderzenia karetki z osobówką.

Volkswagenem podróżowała tylko jedna osoba - kierowca, który w chwili uderzenia został zakleszczony w pojeździe, a przybyłe na miejscu zdarzenia jednostki straży pożarnej musiały używać sprzętu hydraulicznego, by wydobyć poszkodowanego z pojazdu. Ratownicy medyczni pogotowia ratunkowego wezwali zastępczy transport do przewożonego na pokładzie ich karetki chorego, który został odwieziony do jednego z częstochowskich szpitali - czytamy na klobucka.pl, która podkreśla, że to również informacja nieoficjalna.

Zakleszczonego w aucie osobowym mężczyznę udało się wydostać. Był przytomny. Trafił do szpitala w Częstochowie.

