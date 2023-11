Podejrzany o korupcję Włodzimierz Karpiński opuścił po południu areszt w Mysłowicach. Stało się tak po decyzji Prokuratury Krajowej (PK), która uchyliła ten środek zapobiegawczy. Decyzja PK miała związek z postanowieniem marszałka Sejmu stwierdzającym objęcie przez Karpińskiego mandatu europosła.

Polityk wyszedł z mysłowickiego aresztu przed godziną 16. Jak podaje PAP, nikt na niego nie czekał przed bramą, polityk nie rozmawiał z dziennikarzami.

Były minister skarbu Włodzimierz Karpiński (C) przed siedzibą Aresztu Śledczego w Mysłowicach / Zbigniew Meissner / PAP

Uchylenie aresztu

Jak informował wcześniej reporter RMF FM Krzysztof Zasada, prokuratura uchyliła dziś areszt wobec Karpińskiego.

Jak dowiedział się RMF FM w Prokuraturze Krajowej, "dotychczas sądy różnych instancji przedłużając okres tymczasowego aresztowania Włodzimierza K. pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, za każdym razem uznając że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego polegającego na przyjęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych".

"Podzielały też argumentację prokuratury w zakresie realnej obawy matactwa procesowego ze strony podejrzanego. Przesłanką przemawiającą za koniecznością stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest realna obawa matactwa na którą powoływał się poprzednio Sąd Apelacyjny w Katowicach, przedłużając tymczasowe aresztowanie i wprost wskazując, że obawa matactwa procesowego ze strony Włodzimierza K. jest niezwykle silna, gdyż doszło już do podjęcia przez niego działań noszących znamiona utrudniania śledztwa" - czytamy w komunikacie przesłanym reporterowi Krzysztofowi Zasadzie.

Jak dodano, "kolejną przesłanką do stosowania tymczasowego aresztowania jest grożąca Włodzimierzowi K. surowa kara do 12 lat pozbawienia wolności, która również była podstawą wskazywaną przez Sądy w tej sprawie".

"W związku z wydaniem przez Marszałka Sejmu RP postanowienia stwierdzającego objęcie przez Włodzimierza K. mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, prokurator zmuszony był uchylić stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, pomimo, że zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy wskazane powyżej przesłanki procesowe, uzasadniające dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Podkreślono, że "w ocenie prokuratury opuszczenie przez podejrzanego aresztu będzie miało negatywny wpływ na dalszy bieg postępowania".

Sprawa Włodzimierza Karpińskiego

Włodzimierza Karpińskiego, byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL i sekretarza Urzędu Miasta Warszawy, pod koniec lutego zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Jak podawaliśmy pod koniec lutego, agenci CBA zjawili się rano w domu Karpińskiego w okolicach Puław - potem został przewieziony do Katowic, do śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, tam usłyszał zarzut przyjęcia łapówki.

Jak mówił w pod koniec lutego pełnomocnik zatrzymanego, "Włodzimierzowi Karpińskiemu postawiono jeden zarzut, klient złożył szerokie wyjaśnienia, w których opisał swój udział w procesie osiągnięcia przez miasto stołeczne Warszawa oszczędności w tytułu zagospodarowania strumienia odpadów w wysokości 300 mln złotych". Zaprzeczył, by wyraził kiedykolwiek zgodę, by pan Rafał Baniak powoływał się na wpływy w związku z pozycja Karpińskiego i nie ma wiedzy, by do tego kiedykolwiek doszło - skomentował mecenas.

Jak informowaliśmy w lutym, w ocenie mecenasa Królikowskiego, śledczy nie przedstawili wystarczających dowodów na przyjęcie przez jego klienta łapówki, ani na to, że miałoby ono mieć związek z pełnioną przez niego funkcją.