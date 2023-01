Kosztem ponad 30 mln zł w śródmieściu Tychów powstało ponad 90 nowych mieszkań. W ramach dalszych inwestycji przybędzie blisko 65 kolejnych lokali mieszkalnych - wynika z informacji władz tego ok. 130-tysięcznego miasta.

W środę pierwsi lokatorzy odebrali klucze do nowych mieszkań przy ul. Bielskiej - jednej z głównych ulic Tychów. W trzech budynkach o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m kw. znalazło się w sumie 91 lokali mieszkalnych. W ciągu 2,5 roku zbudowała je należąca do samorządu spółka Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TTBS).

W nowych mieszkaniach zamieszkają osoby, które wcześniej wnioskowały w Tyskim TBS o przydział lokalu. Budynki mają podziemny garaż na ponad 120 miejsc parkingowych; przewidziano też miejsce na trzy lokale usługowe.

Jak poinformował w środę urząd miasta, w trakcie realizacji są kolejne inwestycje mieszkaniowe w Tychach - m.in. trwa przebudowa byłej szkoły przy ul. Oświęcimskiej. Zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku budynek przechodzi kompleksowy remont. 8 mln zł do wartej ok. 9,5 mln zł inwestycji dołożył rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Do tegorocznej jesieni powstanie tam 30 mieszkań o średniej powierzchni 59 m kw.; przewidziano też miejsce na przychodnię.

W tym roku planowane jest również rozpoczęcie budowy obiektu mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej. Za ponad 10 mln zł powstaną tam m.in. 34 mieszkania. Miasto podpisało także umowę na zakup dwóch budynków przy ul. Orzeszkowej, gdzie znajdą się kolejne lokale mieszkalne.

W ostatnich latach w Tychach zrealizowano kilka znaczących inwestycji mieszkaniowych. Między innymi w listopadzie 2020 r. oddano do użytku czteropiętrowy budynek wielorodzinny przy ul. de Gaulle'a, gdzie w mieszkaniach o łącznej powierzchni 1,3 tys. m kw. zamieszkały 23 rodziny. Inwestycja kosztowała 8,7 mln zł. Natomiast 4,5 roku temu TTBS oddało do użytku nowy budynek na ul. Barona - w budynku o łącznej powierzchni ponad 1855 m kw. znalazło się 38 nowych mieszkań o powierzchni od 35 do 63 m kw.