Podejrzaną paczkę z migającą czerwoną diodą znaleziono przed sklepem w miejscowości Budziszów Wielki na Dolnym Śląsku. Policja apelowała do mieszkańców, by omijali okolicę sklepu.

"Paczka z migającą diodą" pod sklepem na Dolnym Śląsku. Wezwano kontrterrorystów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie poinformował portal TVN24. Z doniesień wynika, że paczkę mieli znaleźć ochroniarze.

Ochrona jednego ze sklepów w miejscowości Budziszów Wielki znalazła paczkę pod billboardem przed sklepem. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, potwierdzili zgłoszenie. Na miejsce wezwano grupę pirotechników, w paczce widoczna jest czerwona migająca dioda - informowała rzeczniczka prasowa jaworskiej policji podkomisarz Ewa Kluczyńska.

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 2:30. TVN24 poinformował, że na miejsce wezwano kontrterrorystów.

Koniec końców okazało się, że w paczce nie ma materiału wybuchowego i nie stanowi ona zagrożenia.

Policja ustaliła tożsamość osoby, która miała pozostawić pakunek. Ma być przesłuchiwana.