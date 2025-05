31-latek zginął na miejscu po tym, jak kierując skodą, zjechał na przeciwny pas i czołowo zderzył się z audi, które prowadziła 27-latka. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. O tym tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Brusiek, poinformowała we wtorek śląska policja.

We wtorek policja poinformowała, że na łuku czołowo zderzyły się dwa pojazdy, skoda i audi. 31-letni mieszkaniec gminy Koszęcin, który siedział za kierownicą skody, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z audi. Zginął na miejscu. Kierująca audi 27-latka - również mieszkanka gminy Koszęcin - w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala w Piekarach Śląskich. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Nadzór sprawuje Prokuratura Rejonowa w Lublińcu.