Dwaj mężczyźni zginęli w wykopie na budowie przy ulicy Wieniawskiego w Żorach (woj. śląskie). Osunęła się na nich ziemia.

Mężczyzn przysypała ziemia / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl

Straż pożarna informację o wypadku otrzymała o 14:06.

Doszło do osunięcia ziemi na pracowników, którzy byli w wykopie na głębokości około 2 metrów - stwierdził w rozmowie z RMF FM dyżurny strażak z jednostki w Żorach. Mężczyźni zostali przysypani. Do tragedii doszło przy budynku jednorodzinnym.

Na miejscu interweniowało 10 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju. Mimo akcji ratunkowej ich życia nie udało się ocalić.

Ofiary to osoby w wieku 49 i 45 lat.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.