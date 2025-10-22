To ma być najładniejsza widokowo drogowa trasa w Polsce. Chodzi o fragment drogi S1 między Przybędzą i Milówką na Żywiecczyźnie. Trwają tam ostatnie prace porządkowe, ale dziś minister infrastruktury ma oficjalnie poinformować o otwarciu tego odcinka. Kierowcy przejadą tą trasą już w tym tygodniu. Reporter RMF FM miał już przyjemność przejechania się tą wyjątkowo urokliwą trasą. Zobacz film.

Widoki na S1 zapierają dech w piersiach / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /

Lada dzień otwarty zostanie odcinek drogi ekspresowej S1 między Przybędzą i Milówką.

Obwodnica Węgierskiej Górki to jeden z brakujących dotąd odcinków drogi S1 o długości około 8,5 km, który połączy fragmenty trasy S-1 Żywiec – Przybędza i Milówka – Szare i zapewni płynny przejazd ekspresową trasą od Bielska-Białej do słowackiej granicy.

Zobacz nagranie i zdjęcia z najpiękniejszej widokowo drogi ekspresowej w Polsce.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

W tym tygodniu otwarty zostanie fragment drogi ekspresowej S1 między Przybędzą i Milówką. Będzie to najpiękniejsza droga ekspresowa w Polsce. Widoki zapierają dech w piersiach, zwłaszcza teraz, kiedy liście drzew mienią się we wszystkich odcieniach brązu i czerwieni.

Trwają tam jeszcze ostatnie prace porządkowe, ale dzisiaj minister infrastruktury ma oficjalnie poinformować o otwarciu tego odcinka.

Tą wyjątkowo urokliwą trasą wozem satelitarnym przejechał już reporter RMF FM Marcin Buczek.

Odcinek drogi ekspresowej S1 między Przybędzą i Milówką Jacek Skóra / RMF FM

Droga przez góry, mosty i tunele

Obwodnica Węgierskiej Górki to jedna z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie dróg w Polsce.

Ponad 85 proc. jej długości przebiega po mostach, estakadach i tunelach. Estakady sięgają wysokości 10-piętrowego bloku, a z trasy rozciągają się malownicze widoki na Beskidy.

Na odcinku 4,7 km droga jest dwujezdniowa, a na pozostałych 3,8 km jednojezdniowa. Kierowcy przejadą także przez dwa tunele o długości 830 i 1000 metrów.

Kluczowa trasa na południu kraju

Budowa S1 to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Nowa trasa ma odciążyć zatłoczoną drogę krajową nr 1 i ułatwić podróż na południe Europy.

"To drzwi na południe Europy" - podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice i granicę ze Słowacją w Zwardoniu.

To nie tylko szybkie połączenie krajowe, ale także ważny szlak międzynarodowy.