Katowicki Spodek wymaga remontu. Zewnętrzne tarasy i schody są w złym stanie. Trzeba je zdemontować i odtworzyć. W pracach ma uczestniczyć miejski konserwator zabytków.

Spodek w Katowicach / Anna Kropaczek / RMF FM

Spodek ma już prawie 54 lata i wymaga remontów.

Tylko w ubiegłym roku na inwestycje wydaliśmy prawie 8 mln zł. W tym roku wśród inwestycji, które rozpoczynamy, znajduje się modernizacja tarasów i schodów zewnętrznych. Noszą już one ślady zużycia. Zgłosił nam to operator Spodka. Zleciliśmy wykonanie ekspertyzy, która wykazała, że należy przeprowadzić modernizację - mówi Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej, która zajmuje się promocją miejskich spółek. Dodaje, że nie ma na razie wskazań do wyłączenia z użytkowania tarasów i schodów.

Trwa przetarg na projekt modernizacji. Zaangażowany w tę sprawę ma być miejski konserwator zabytków. Spodek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Zapisem w wymaganiach wobec wykonawcy jest to, by wszystkie plany związane z dokumentacją projektową były konsultowane nie tylko z nami, ale także z miejskim konserwatorem zabytków - mówi Dawid Kwiecień.

Po remoncie tarasy i schody mają wyglądać tak, jak wyglądały pierwotnie, a podczas prac użyte mają być materiały podobne do obecnych.

Katowicki Spodek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów architektonicznych w Polsce, miejsce dużych wydarzeń sportowych i koncertów światowych sław. Spodek został otwarty w maju 1971 roku.