Wizerunek dwóch mężczyzn podejrzewanych o pobicie opublikowała katowicka policja. Do aktu agresji doszło 6 września w Katowicach przy ul. Dąbrówki 16. Służbom nie udało się do tej pory ująć sprawców, dlatego zwrócili się o pomoc, gwarantując anonimowość.

/ Policja Katowice / Policja

Przy ul. Dąbrówki 16 w Katowicach ponad miesiąc temu, 6 września, doszło do pobicia. Policja nie ujawnia więcej szczegółów zdarzenia oprócz tego, że podejrzewani o ten czyn są dwaj młodzi mężczyźni.

Wizerunki agresorów, które opublikowały służby, zarejestrował monitoring. Policja zwróciła się z prośbą do wszystkich, którzy ich rozpoznają o skontaktowanie się z Komisariatu Policji VI w Katowicach pod nr telefonu 47 851 38 50, 47 851 38 79 lub pod adresem e-mail: kp6@katowice.ka.policja.gov.pl.

"Świadkowie zdarzenia, osoby mogące rozpoznać podejrzewanych lub posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia ich tożsamości, proszone są o kontakt" - apelują funkcjonariusze, którzy zaznaczają, że gwarantują anonimowość.

