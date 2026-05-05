W zeszłym miesiącu mężczyzna podróżujący autobusem linii 15 w Bytomiu (Śląskie) nagle stracił przytomność i do tej pory jej nie odzyskał. Funkcjonariusze opublikowali jego zdjęcie i apelowali do mieszkańców o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Jak się dowiedzieliśmy, po mężczyznę zgłosiła się już rodzina.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .



Jak informuje policja, 18 kwietnia około godziny 17:30 w autobusie linii numer 15 na trasie Zabrze Goethego – Bytom Dworzec doszło do niepokojącego incydentu. Jeden z pasażerów nagle zasłabł i stracił przytomność.



Pomimo upływu czasu, mężczyzna wciąż nie odzyskał świadomości, a jego tożsamość pozostawała nieznana.



Bytomska policja prowadziła intensywne działania mające na celu ustalenie, kim jest nieprzytomny mężczyzna.

Dzięki publikacji wizerunku historia zakończyła się szczęśliwie. Jak dowiedzieliśmy się od bytomskich policjantów, po mężczyznę zgłosiła się już rodzina. Więcej szczegółów nie podano.



