Ratownicy dotarli do 32-letniego górnika, który zaginął po czwartkowym wstrząsie w kopalni Rydułtowy. "Mężczyzna żyje" - poinformował Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Śmigłowiec LPR przed kopalnią Rydułtowy / Michał Meissner / PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM, ratownicy dotarli do górnika, który zaginął w kopalni Rydułtowy. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował, że mężczyzna żyje.

Dziś, przed godz. 14.00 ratownicy dotarli do ostatniego z górników, który znajdował się pod ziemią. Górnik jest przygotowany do transportu na powierzchnię. Został odnaleziony przytomny, komunikatywny - mówił podczas konferencji prasowej Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej.



Na miejscu jest śmigłowiec LPR. Trwa akcja wydobycia górnika na powierzchnię. Obecnie znajduje się na głębokości 1200 metrów.



Działania ratownicze były prowadzone z wykorzystaniem wszystkich możliwych technik. Sprawnie i skutecznie. W działaniach brało udział 84 zastępy ratowników. Poszkodowany został znaleziony w pobliżu chodnika 6 (tzw. zetka). Transport górnika będzie trwał około 2 godzin - podsumował akcję.



Jak poinformowały władze SGG, ocalały górnik to 32-letni sztygar oddziału elektrycznego.



Czterech rannych górników nadal jest w szpitalach. Ich stan jest stabilny i nie zagraża życiu.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie wstrząsu w kopalni Rydułtowy, w wyniku którego rannych zostało 17 górników. Jeden z nich zginął.



Rzeczniczka gliwickiej prokuratury Karina Spruś poinformowała, że postępowanie będzie toczyło się pod kątem sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób.

Do silnego wstrząsu w kopalni Rydułtowy doszło w czwartek (11 lipca) o godz. 8.16. W zagrożonym rejonie 1150 m pod ziemią było 78 górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne maszyn i urządzeń. 76 z nich zostało wycofanych, 17 górników trafiło do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Część poszkodowanych wróciła już do domów.

Od czwartkowego rana trwało poszukiwanie dwóch pozostałych górników. W czwartek wieczorem Polska Grupa Górnicza przekazała informację o śmierci jednego z nich. Miał 41 lat. W górnictwie pracował 21 lat.

