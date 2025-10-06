Grupa ośmiu mężczyzn - powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich - została zatrzymana pod zarzutem brutalnego pobicia dwóch mieszkańców Chełmka. W wyniku napaści jedna z ofiar doznała poważnych obrażeń nogi, które mogą skutkować trwałą niepełnosprawnością.

Pseudokibice zatrzymani / KMP Jaworzno /

Do incydentu doszło 5 lipca wieczorem, kiedy czterech mężczyzn z Chełmka odpoczywało na ławce w pobliżu punktów gastronomicznych nad zalewem Sosina. Sielankową atmosferę przerwało pojawienie się grupy 8-10 nieznanych wówczas sprawców. Według ustaleń policji konflikt rozpoczął się od przewrócenia napoju należącego do jednego z napastników. Błaha sprzeczka błyskawicznie przerodziła się w atak.

Dwóm z zaatakowanych udało się uciec, jednak pozostała dwójka nie miała tyle szczęścia. Zostali dotkliwie pobici przez napastników. Ofiary trafiły do szpitala - jeden z mężczyzn doznał poważnego urazu nogi, wymagającego długotrwałego leczenia i grożącego trwałym kalectwem. Drugi z pokrzywdzonych odniósł obrażenia głowy i nosa.

Pseudokibice pobili dwóch mężczyzn. Jednemu grozi trwałe kalectwo Policja

Intensywne śledztwo i spektakularne zatrzymania

Policjanci szybko powiązali napastników ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. 1 października, w ramach skoordynowanej akcji, kryminalni z Jaworzna przy wsparciu kontrterrorystów z Krakowa zatrzymali podejrzanych.

Zatrzymani mają od 21 do 44 lat i - jak wynika z ustaleń śledczych - byli już wcześniej notowani przez policję za różne przestępstwa. W trakcie zatrzymania dwóch z nich usłyszało dodatkowe zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. Okazało się również, że jeden z podejrzanych, 31-latek, brał udział w innym pobiciu, do którego doszło na początku czerwca tego roku.

Narkotyki / KMP Jaworzno /

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim. Sąd, na wniosek śledczych i prokuratora, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej ósemki. Za udział w pobiciu, w wyniku którego pokrzywdzony doznał obrażeń skutkujących długotrwałym leczeniem, grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jednak w przypadku czynu o charakterze chuligańskim, sąd może wymierzyć jeszcze surowszą karę - minimalny wymiar kary zostaje bowiem podniesiony o połowę, a warunkowe zawieszenie wykonania wyroku jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.