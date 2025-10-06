Ukraińskie Siły Obrony przeprowadziły ataki na kluczowe obiekty infrastruktury militarnej i energetycznej Rosji. Celem były zakłady produkujące materiały wybuchowe w Dzierżyńsku oraz terminal naftowy na Krymie. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego, działania te mają na celu osłabienie potencjału ofensywnego przeciwnika.
W nocy z 5 na 6 października ukraińskie jednostki przeprowadziły precyzyjne uderzenie w infrastrukturę państwowego przedsiębiorstwa Zakład im. J.M. Swierdłowa, zlokalizowanego w Dzierżyńsku, około 400 kilometrów na wschód od Moskwy. Zakład ten jest jednym z największych producentów materiałów wybuchowych w Rosji, wytwarzającym szeroki asortyment amunicji, w tym pociski lotnicze, artyleryjskie, bomby kierowane oraz głowice do systemów rakietowych.
Według informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w rejonie celu odnotowano liczne eksplozje oraz pożar. Atak ten ma na celu ograniczenie możliwości prowadzenia przez Rosję uderzeń rakietowo-bombowych.
Ukraińskie siły potwierdziły także atak dronów na jeden z największych terminali paliwowych na Krymie - Morski Terminal Naftowy w Teodozji. Obiekt ten znajduje się w zachodniej części półwyspu, który od 2014 roku pozostaje pod rosyjską okupacją.
Dodatkowo, na czasowo okupowanym terytorium Krymu odnotowano trafienie w skład amunicji batalionu zaopatrzenia 18. armii Federacji Rosyjskiej. Skutki tego uderzenia są obecnie weryfikowane.
Ukraińskie dowództwo podkreśla, że tego typu operacje mają na celu osłabienie potencjału wojskowo-gospodarczego rosyjskich okupantów oraz zmuszenie Federacji Rosyjskiej do zaprzestania agresji wobec Ukrainy. Sztab Generalny zapowiada kontynuację podobnych działań w najbliższym czasie.