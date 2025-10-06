Ukraińskie Siły Obrony przeprowadziły ataki na kluczowe obiekty infrastruktury militarnej i energetycznej Rosji. Celem były zakłady produkujące materiały wybuchowe w Dzierżyńsku oraz terminal naftowy na Krymie. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego, działania te mają na celu osłabienie potencjału ofensywnego przeciwnika.

/ Shutterstock

Atak na zakłady materiałów wybuchowych

W nocy z 5 na 6 października ukraińskie jednostki przeprowadziły precyzyjne uderzenie w infrastrukturę państwowego przedsiębiorstwa Zakład im. J.M. Swierdłowa, zlokalizowanego w Dzierżyńsku, około 400 kilometrów na wschód od Moskwy. Zakład ten jest jednym z największych producentów materiałów wybuchowych w Rosji, wytwarzającym szeroki asortyment amunicji, w tym pociski lotnicze, artyleryjskie, bomby kierowane oraz głowice do systemów rakietowych.

Według informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w rejonie celu odnotowano liczne eksplozje oraz pożar. Atak ten ma na celu ograniczenie możliwości prowadzenia przez Rosję uderzeń rakietowo-bombowych.

Uderzenie w terminal naftowy na Krymie

Ukraińskie siły potwierdziły także atak dronów na jeden z największych terminali paliwowych na Krymie - Morski Terminal Naftowy w Teodozji. Obiekt ten znajduje się w zachodniej części półwyspu, który od 2014 roku pozostaje pod rosyjską okupacją.

Dodatkowo, na czasowo okupowanym terytorium Krymu odnotowano trafienie w skład amunicji batalionu zaopatrzenia 18. armii Federacji Rosyjskiej. Skutki tego uderzenia są obecnie weryfikowane.

Działania mające osłabić rosyjski potencjał wojskowy

Ukraińskie dowództwo podkreśla, że tego typu operacje mają na celu osłabienie potencjału wojskowo-gospodarczego rosyjskich okupantów oraz zmuszenie Federacji Rosyjskiej do zaprzestania agresji wobec Ukrainy. Sztab Generalny zapowiada kontynuację podobnych działań w najbliższym czasie.