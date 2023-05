Wielkoformatowe dzieło, o ekologicznym przesłaniu i odwołujące się do dawnych wierzeń Słowian, wykonał na ścianie jednej z kamienic w Bielsku-Białej streetartowiec Marcin „Malik” Malicki. Na muralu widnieje mityczna postać Borowego, opiekuńczego ducha lasu.

/ Galeria Bielska BWA /

Borowy jest postacią z mitologii słowiańskiej, duchem opiekuńczym lasu, będącym jego panem oraz władcą zwierząt w nim żyjących. Można go było rozgniewać, ścinając święte drzewa. Człowieka, który mu się naraził, demon sprowadzał z niewłaściwej drogi. Jednak bywało też, że pomagał zbłąkanemu odnaleźć zagubioną ścieżkę - powiedział cytowany w komunikacie Galerii Bielskiej BWA Marcin "Malik" Malicki.

Zdaniem Justyny Łabądź, kurator projektu tworzenia murali w Bielski-Białej - "oBBraz miasta", malarska metafora lasu, którą zaproponował artysta na swoim muralu, zachęca przechodniów do refleksji oraz odmiennego spojrzenia na naturę - nie w roli przedmiotu, ale podmiotu - rodzaju partnera, o którego warto dbać.

Mural powstał na ścianie kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 59.

To już druga praca "Malika" w Bielsku-Białej. Pierwsze dzieło zdobiło ścianę budynku w latach 2015-2019. Był to mural zatytułowany "Frasunek". Przedstawiał staruszka zaniepokojonego losem wróbli znikających z miast. Nie przetrwał on. Został zniszczony podczas remontu elewacji.

Malicki pochodzi z Bielska-Białej. Jest grafficiarzem, grafikiem, miłośnikiem liternictwa, pasjonatem góralskiego zdobnictwa i szeroko rozumianej historii.

Justyna Łabądź przypomniała, że mural jest częścią dziewiątej edycji projektu "oBBraz miasta", organizowanego przez samorządową Galerię Bielską BWA i Fundację Galerii Bielskiej. Dzieło "Malika" dołączy do kolekcji bielskich murali, tworzonej obecnie przez 30 wielkoformatowych prac - dodała.