Prywatna kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku zapowiedziała zwolnienia grupowe. Pracę może stracić kilkaset osób.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży wydobywczej węgla kamiennego oraz maszynowej i usługowej dla górnictwa. Ponad 700 osób tam zatrudnionych może wkrótce stracić pracę.

Powodem planowanych zwolnień grupowych są – jak poinformował w tym tygodniu właściciel – problemy finansowe zakładu. Jak z kolei informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, jeśli do zwolnień dojdzie, pracownicy będą w trudnej sytuacji, ponieważ nie obejmuje ich pakiet socjalny zapisany w projekcie nowelizacji ustawy górniczej.

Pracownicy bez odpraw i urlopów górniczych

To oznacza, że nie przysługują im jednorazowe odprawy czy urlopy górnicze. Właściciel kopalni – firma Bumech – złożyła też kilka dni temu skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą pomocy dla spółek węglowych z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa. Według Bumechu zaburza to uczciwą konkurencję na rynku węgla.