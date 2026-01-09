Kolejna odsłona miejskiego programu "Obiad dla Seniora" wystartowała w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Program skierowany jest do osób powyżej 60. roku życia, których dochód nie przekracza określonych progów. Jak donosi "Gazeta Wyborcza", od wczesnych godzin porannych, mimo mrozu, ustawiła się długa kolejka chętnych do zapisania się po wsparcie.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Dąbrowie Górniczej ruszyła kolejna edycja programu "Obiad dla Seniora", oferująca 500 osobom powyżej 60. roku życia miesięczny abonament na posiłki w lokalnych restauracjach.

Zainteresowanie programem było bardzo duże - lista uczestników zapełniła się w 2,5 godziny, a wielu chętnych nie dostało się do programu. Część trafiło na listę rezerwową.

Program nie tylko wspiera finansowo seniorów, ale także sprzyja ich aktywizacji społecznej.

Zapisy do kolejnej edycji programu "Obiad dla Seniora" ruszyły 7 stycznia. 500 Dąbrowian, którzy ukończyli 60 lat i których dochód nie przekracza 3535 zł (w przypadku osoby mieszkającej samotnie) lub 2880,50 zł (w przypadku osoby zamieszkującej z rodziną) może liczyć na wsparcie finansowane ze środków miasta.

Seniorzy otrzymują miesięczny abonament w wysokości 200 zł, który mogą wykorzystać na obiady w dziewięciu lokalnych restauracjach. Restauratorzy godzą się na odpowiednie ceny za posiłki - zupa może kosztować maksymalnie 10, drugie danie 20, a zestaw obiadowy 27 zł. W takim scenariuszu korzystający z pomocy, mogąc wydać dziennie maksymalnie 20 zł wsparcia, dopłaci do zestawu 7 zł.

W praktyce jest tak, że większość seniorów zamawia drugie danie, mniej wybiera tylko zupę, czasem decydują się na zestaw - powiedział "Wyborczej" Kamil Kiernożycki ze stowarzyszenia "Razem w przyszłość", które na zlecenie Urzędu Miejskiego realizuje akcję.

Długa kolejka chętnych do zapisu

Środowe zapisy odbywały się w Klubie Seniora i Juniora "Manhattan". Rekrutacja ruszyła o 10:00, ale kolejka stojących na mrozie osób zaczęła rosnąć już o 7:30. Organizatorzy byli przygotowani na trudne warunki pogodowe i starali się usprawnić proces zapisów. Obsługą zajmowało się sześć osób, a ludzie byli wpuszczani do środka w grupach po 25 osób. Na miejscu czekała na nich ciepła kawa lub herbata oraz przygotowane miejsca siedzące. Listę 500 osób udało się skompletować w 2,5 godziny - donosi "GW".

Niestety, dla wielu oczekujących zabrakło miejsc - organizatorzy musieli poinformować pozostałych, że limit został wyczerpany. Dla 50 Dąbrowian przygotowano jeszcze listę rezerwową, ponieważ zdarzają się przypadki, że nie wszyscy beneficjenci w pełni wykorzystują przyznane środki.

Iwona Kiernożycka, prezes stowarzyszenia "Razem w przyszłość", podkreśla, że program jest nie tylko wsparciem finansowym, ale również motorem do aktywizacji społecznej. Część osób korzystających z pomocy jest samotna, a obowiązkowe wyjście z domu i wspólny posiłek pozytywnie wpływają na ich samopoczucie.

W Dąbrowie Górniczej 30 proc. mieszkańców to osoby starsze. Władze miasta przeznaczyły na tegoroczną, zimową edycję "Obiadu dla Seniora" 330 tys. zł. Liczba uczestników została ustalona na podstawie poprzednich edycji programu oraz możliwości lokali gastronomicznych.

Tatiana Duraj-Fert, radna niezrzeszona, zamierza złożyć interpelację, by władze miasta zwiększyły pulę środków na obiady.