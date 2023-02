Odnalazł się zaginiony 50-latek z Katowic, którego od wczoraj poszukiwała policja i Stowarzyszenie Betlejem. Informację podała organizacja pozarządowa z Jaworzna.

Kochani, Marek się odnalazł! Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za Wasze zaangażowanie, sygnały i propozycje w poszukiwaniach. Dziękujemy osobom indywidualnym za przekazywanie informacji w mediach społecznościowych i tym, którzy Marka szukali chodząc po ulicach naszego miasta. Dziękujemy też Komendzie Miejskiej w Jaworznie za zaangażowanie w poszukiwaniach. To właśnie policjanci odnaleźli Marka w Katowicach. Dziękujemy też naszym lokalnym mediom za przekazanie informacji - podaje Stowarzyszenie Betlejem.

Jak podała organizacja: "Dziękujemy również wyspecjalizowanym grupom poszukiwawczym, które zgłosiły bezinteresowną chęć pomocy i umieściły informacje na swoich stronach". Jesteśmy wzruszeni tak wielkim odzewem z Waszej strony - dodano we wpisie w mediach społecznościowych.

Stowarzyszenie podkreśliło, że mężczyzna mieszka w prowadzonej przez siebie placówce od 2015 roku. W 2016 wziął udział w pieszej pielgrzymce do Lisieux we Francji. Przeszedł pieszo, z plecakiem i namiotem 1700 km. Wraz z trzema naszymi mieszkańcami podjął wielki trud pielgrzymowania. Prosimy Was o modlitwę w jego intencji. W ostatnim roku jego stan zdrowia znacznie się pogorszył - podała organizacja.