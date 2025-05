15 osób należących do gangu pseudokibiców zatrzymali śląscy policjanci, karpaccy strażnicy graniczni i Europol pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Podejrzani mieli produkować, przemycać i wprowadzić do obrotu tony narkotyków, a także przemycać setki imigrantów kanałem bałkańskim do Europy.

Śledczy ustalili, że przemycali z Holandii płynną amfetaminę, marihuanę, kokainę i tabletki ekstazy. Część narkotyków trafiała do Szwecji i poza Unię Europejską. Reszta pozostawała w Polsce. Członkowie grupy produkowali też w Świętochłowicach amfetaminę.



Reporter RMF FM Krzysztof Zasada informuje, że grupa za pieniądze miała również organizować transporty dla setek imigrantów, przywożąc ich z Serbii przez Chorwację, Austrię, Czechy i Polskę do Niemiec. Zatrzymania tej części grupy miały miejsce w Belgii i Niemczech.

Handel ludźmi, przemyt, produkcja narkotyków. Służby zatrzymały osoby związane z klubem piłkarskim ze Śląska / Śląska policja / Policja