Młoda kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - to efekt zdarzenia, do którego doszło w niedzielny poranek w Zabrzu w Śląskiem. Kobieta wypadła z okna na czwartym piętrze bloku mieszkalnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zgłoszenie o wypadku przy ul. Wolności w Zabrzu policja otrzymała przed godziną 8. Po dotarciu mundurowych na miejsce zdarzenia okazało się, że w mieszkaniu, z okna którego wypadła młoda kobieta, przebywały inne osoby. W lokalu spożywano alkohol, część z przebywających tam osób była nietrzeźwa. Kobieta została zabrana do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. O zdarzeniu jako pierwsza napisała katowicka "Gazeta Wyborcza". Zobacz również: 4-latka wypadła z okna. Ojciec zostawił ją samą, usłyszał zarzut

