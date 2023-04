Śląski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Maciejowi P. i innym 12 oskarżonym w śledztwie dotyczącym mafii tytoniowej. Działalność grupy doprowadziła do uszczupleń z tytułu podatku akcyzowego na ponad 526 milionów złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jest to kolejny akt oskarżenia dotyczący grupy zajmującej się nielegalnym handlem tytoniem. Dotychczas prokurator skierował w tej sprawie 6 aktów oskarżenia przeciwko 49 osobom.



Akt oskarżenia, który śląski wydział PK skierował do Sądu Okręgowego w Katowicach objął Macieja P. i innych 12 oskarżonych. Prokurator zarzucił oskarżonym kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienie szeregu przestępstw karnoskarbowych polegających na uchylaniu się od ujawnienia przedmiotu i podstaw opodatkowania oraz narażania podatku na uszczuplenie w związku z przywozem z zagranicy wyrobu akcyzowego w postaci suszu tytoniowego, bez jego uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz nielegalnego obrotu i produkcji suszu tytoniowego - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.



W toku śledztwa wobec dwóch oskarżonych na wniosek prokuratora zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych oskarżonych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozoru policji - podała PK.

Ponad 526 milionów strat z tytułu akcyzy

Według ustaleń śledczych oskarżeni sprowadzali do Polski susz tytoniowy przy wykorzystaniu fikcyjnych podmiotów i dokumentów w postaci międzynarodowych listów przewozowych CMR. Zgodnie z tymi zaświadczeniami susz tytoniowy transportowany był tranzytem przez Polskę do innych europejskich krajów, podczas gdy faktycznie wprowadzany był do Polski, a następnie bez znaków akcyzy sprzedawany nieuprawnionym podmiotom - wyjaśniła PK.



W ramach śledztwa Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach utworzył międzynarodowy zespół śledczy JIT, w ramach którego władze Niemiec przekazały stronie polskiej materiały z czynności prowadzonych wobec szeregu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na ich terenie - przekazała PK.



Jak zaznaczyli śledczy dzięki tej współpracy prokurator ustalił, że oskarżeni w celu prania pieniędzy wykorzystywali podmioty gospodarcze zarejesrtowane w Niemczech, Litwie i Bułgarii, które wcześniej zostały kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. Na rachunki bankowe tych podmiotów członkowie grupy przyjęli środki finansowe w łącznej wysokości ponad 3 milionów euro oraz ponad 650 tysięcy złotych. Następnie środki te transferowali do firm zlokalizowanych na terenie Mołdawii, Polski i Bułgarii, celem zakupu susz tytoniowego, sprowadzanego następnie do Polski - zaznaczyła PK.



Dodała przy tym, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że szacowana kwota uszczuplenia z tytułu podatku akcyzowego wynosi ponad 526 milionów złotych.



Śledztwo w tej sprawie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadził wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.



Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny może grozić do 10 lat więzienia.