Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 3 osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej rozbojów na pasażerach pociągów dalekobieżnych. Dwie osoby to mieszkańcy woj. śląskiego, natomiast jedna pochodzi z woj. mazowieckiego. Są to już kolejne zatrzymania w tej sprawie. Do pierwszych doszło w październiku 2021 roku, kiedy ujęto 7 osób, natomiast do kolejnego w marcu 2022 roku kiedy zatrzymano 13 osób.

Pociąg dalekobieżny - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Zatrzymań dokonano na polecenie prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszał Janusz P., zarzut dotyczący kradzieży szczególnie zuchwałej na szkodę podróżnego w pociągu dalekobieżnym Janusz M., natomiast zarzut udzielania pomocy członkom zorganizowanej grupy przestępczej w szczególności poprzez ukrywanie rzeczy pochodzących z przestępczego procederu Izabela K. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Grupa działała w pociągach dalekobieżnych Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała w pociągach dalekobieżnych relacji Świnoujście - Przemyśl - pociąg "Przemyślanin", Świnoujście - Warszawa - pociąg "Uznam", Zielona Góra - Warszawa - pociąg "Zielonogórzanin". W toku śledztwa prokurator ustalił, że podejrzani najpierw typowali podróżnego, a następnie zabierali mu pieniądze znajdujące się najczęściej w garderobie lub bagażu albo spożywali z podróżnym alkohol, celem doprowadzenia go do stanu upojenia alkoholowego. Kolejną metodą sprawców było dodawanie do alkoholu lub napojów bezalkoholowych środków mających na celu szybkie spowodowanie stanu nieprzytomności. Sprawcy zastraszali i grozili funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei, bądź załodze konduktorskiej danego pociągu w razie uniemożliwiania dokonywania przestępstw. Potencjalni pokrzywdzeni typowani byli przez członków grupy przestępczej głównie wśród podróżujących cudzoziemców, co pozwalało przypuszczać że przestępstwa nie zostaną zgłoszone organom ścigania. Łupem sprawców padały głównie pieniądze. Aktualnie w toku śledztwa zarzuty usłyszały 24 osoby. Zobacz również: Dobra wiadomość dla kierowców. Od czwartku bez utrudnień na krajowej "9" w Rudnej Małej

