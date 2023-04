"Kontrole (produktów rolnych z Ukrainy - przyp. red.) odbywają się na wszystkich przejściach granicznych. Kontrole odbywają się również wewnątrz kraju w oddziałach celnych, ale są też prowadzone przez grupy mobilne funkcjonariuszy służby celno-skarbowej funkcjonującej w ramach KAS i one mogą się zdarzyć w każdym miejscu w kraju" - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Bartosz Zbaraszczuk, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Gość RMF FM tłumaczył, że "kontrole celne, były i są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego oraz przepisami regulującymi obrót danym rodzajem towaru". Polegają one w szczególności na rewizji towarów i weryfikacji prawidłowości i kompletności informacji podanych w zgłoszeniu celnym i dołączonych do niego dokumentów - wyjaśniał szef KAS. I dodał, że w ramach takich kontroli wykorzystywane są "wielkogabarytowe urządzenia rentgenowskie do prześwietlania pojazdów drogowych i kolejowych". Liczba, zakres oraz stosowane środki kontroli, w tym kontrola fizyczna, prześwietlenie towarów i środków przewozowych urządzeniami rentgenowskimi oraz kontrola dokumentów dotyczą wszystkich towarów, nie tylko w odniesieniu do towarów importowanych z terenu Ukrainy - mówił Zbaraszczuk.

Dodał, że takiej kontroli poddawane są wszystkie pociągi. A w zakresie ruchu drogowego stosowane środki kontroli są zależne od analizy ryzyka, rodzaju towaru i pojazdu używanego do transportu - dodał.

Gość RMF24 był również pytany, ilu funkcjonariuszy zostało oddelegowanych na przejścia graniczne z Ukrainą. Na chwilę obecną do lubelskiego urzędu celno-skarbowego, czyli na granicę z Ukrainą zostało oddelegowanych 40 funkcjonariuszy, ale oni byli oddelegowani już wcześniej w związku ze wzmożonym ruchem samochodowym - mówił szef KAS. W związku z obecnymi działaniami, czyli z konwojami nie delegowaliśmy żadnych funkcjonariuszy. Dlatego, że konwoje organizujemy w ten sposób, że funkcjonariusze się wymieniają i działają w ramach swoich województw - dodał.

A jak wygląda takie konwojowanie ciężarówek z ukraińskim zbożem? Formujemy konwoje po np. pięć pojazdów i razem z takim konwojem jadą radiowozy służby celno-skarbowej - mówił szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowym środkiem zabezpieczającym są plomby z GPS-em.