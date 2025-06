Dzieci z ciężkimi wadami serca nie muszą już wyjeżdżać na zabiegi za granicę. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach dzięki współpracy z amerykańskimi specjalistami wdraża program leczenia małych pacjentów, którzy wymagają rekonstrukcji tętnic płucnych i takich, u których łożysko płucne w ogóle się nie wykształciło. Oddział kardiochirurgii został wyremontowany - opiekunowie mogą przez całą dobę przebywać z dzieckiem w salach intensywnej terapii.

Oddział GCZD po remoncie / materiały prasowe /

Specjaliści z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach są już w stanie pomóc dzieciom z każdą wadą serca.

Operujemy wszystkie wady serca. Jedyną operacją, której nie przeprowadzamy jest przeszczep serca - mówi dr Piotr Stanek, kierownik Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w GCZD.

Katowicka klinika wdraża właśnie unikatowy program leczenia wrodzonych wad serca - rekonstrukcji tętnic płucnych przy użyciu techniki unifokalizacji, opracowanej przez zespół ze Stanford Children's Hospital w Stanach Zjednoczonych.

Zabiegi są bardzo skomplikowane i długotrwałe. Średnio trwają od 12 do 16 godzin. To są zabiegi mikrochirurgiczne, polegające na zespoleniu wielu mikroskopijnych naczyń i bierze w tym udział ok. 30-40 specjalistów w ciągu dnia, w tym zespół chirurgiczny składający się najczęściej z dwóch chirurgów stałych i dwóch rotacyjnych. Jest to ogromne przedsięwzięcie - mówi kardiochirurg dr Grzegorz Zalewski.

Wcześniej takie operacje były możliwe wyłącznie za granicą za pieniądze pochodzące ze społecznych zbiórek. Za zabiegi wykonywane w Katowicach płaci NFZ.

Oddział po remoncie / materiały prasowe/materiały zewnętrzne /

Wdrożenie przełomowej procedury medycznej wsparła Fundacja Polsat, która w ramach akcji

"Fundacja Polsat dla Dziecięcych Serc", sfinansowała modernizację Oddziału Kardiochirurgii w GCZD - zarówno infrastruktury, zaplecza technicznego jak i zaawansowanego sprzętu. Po remoncie znacznie poprawi się komfort małych pacjentów i ich opiekunów. Utworzone zostały m.in. trzy nowoczesne stanowiska intensywnej terapii z całodobową możliwością pobytu rodziców. Koszt inwestycji Fundacji Polsat to blisko 7 miliona złotych.