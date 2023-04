​Setki motocyklistów uczestniczyły na Jasnej Górze w Motocyklowym Zjeździe Gwiaździstym do Częstochowy 2023. Było to już drugie otwarcie tegorocznego sezonu motocyklowego w jasnogórskim sanktuarium.

Motocykliści z całej Polski przybyli na Motocyklowy Zlot Gwiaździsty / Waldemar Deska / PAP

W homilii częstochowski duszpasterz akademicki ks. Michał Krawczyk przyrównywał przygotowania i same motocyklowe podróże do podróży przez życie z Bogiem. Wskazywał na wagę wspólnoty - ludzi i Kościoła. Mówił o możliwościach wyboru złych dróg i pomocy w takich sytuacjach Boga.

Bóg cię nie osądza. On się przybliża do ciebie, chce być blisko ciebie, chce być w twoich sprawach i nie zawróci cię na siłę. Dlaczego? Bo to ty trzymasz w tym momencie kierownicę swojego życia i ty decydujesz na ten moment: tak, chcę jechać w tym kierunku, nawet uświadamiając sobie, że to nie jest właściwy kierunek - mówił ks. Krawczyk.

I cała mądrość i miłość Jezusa, którą nam dzisiaj objawia, to jest fakt, że on do takiego ciebie i takiego mnie przychodzi i tak z nami pielgrzymuje, dając nam wolność, szanując twój wybór. Nie zawsze zgadzając się na to. I może być tak, że w pewnym momencie twojego, mojego życia, przez jakieś doświadczenia czasem trudne, przez jakieś słowo, może dzisiaj, Bóg do ciebie jakoś przemawia: o nierozumny mój synu i moja córko, czy nie ostrzegałem cię - obrazował duszpasterz.

I to nie jest wyrzut, bo Bóg czasem musi wejść w nasze życie z takimi słowami, tak się zachowując, bo mu na tobie zależy - wskazał, wyjaśniając że Bóg chce wówczas zatrzymywać człowieka na tej drodze, ale też chce, by człowiek zatrzymał Boga przy sobie. Wezwał przy tym zebranych do pielęgnowania relacji z Bogiem.

To już drugie otwarcie tegorocznego sezonu motocyklowego w jasnogórskim sanktuarium / Waldemar Deska / PAP

W pierwszym otwarciu sezonu wzięło udział ponad 30 tys. osób

Przed tygodniem na Jasnej Górze odbył się 20. Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. Ułana ks. Zdzisława Peszkowskiego, w którym - według organizatorów - wzięło udział ponad 30 tys. osób. Spotkanie o charakterze religijnym i patriotycznym organizowało Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, którego założycielem był nieżyjący już Wiktor Węgrzyn. Celem stowarzyszenia jest organizacja rajdów do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich i pomoc Polakom na Wschodzie.

Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy organizują Częstochowskie Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów i Klub Motocyklowy SKL Dragon. Organizatorzy zapraszali na tegoroczny zjazd "wszystkich motocyklistów, bez względu na przynależność klubową i polityczną". "Nie wprowadzamy podziałów" - akcentowali w zaproszeniu.

"W imię pielęgnacji tradycji historycznej, która w latach trzydziestych XX wieku stała się początkiem Motocyklowych Zjazdów Gwiaździstych do Częstochowy, corocznie w kwietniu organizujemy spotkanie motocyklistów z całej Polski, aby zainaugurować uroczystą Mszą Św. i motocyklową paradą przez nasze miasto, kolejny udany sezon. Czekamy w Częstochowie na wszystkich motocyklistów, nie wprowadzamy podziałów" - zapraszali organizatorzy.

Wiosenny zlot i zjazd motocyklistów w Częstochowie są widoczne mieście. Alejami Najświętszej Marii Panny i w okolicach sanktuarium przejeżdżają motocyklowe parady. Msze dla motocyklistów mają wyrazistą oprawę, ich uczestnicy m.in. używają klaksonów podczas podniesienia i błogosławieństwa ich maszyn na koniec zlotu.