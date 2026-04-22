Dobra wiadomość dla podróżnych korzystających z katowickiego lotniska. Rozpoczęła się rozbudowa jednego z parkingów tego portu lotniczego. Liczba miejsc ma się zwiększyć o ponad tysiąc.

Katowickie lotnisko

W Katowice Airport rozpoczął się drugi etap budowy parkingu P5. W ramach tej inwestycji powstanie 1,1 tys. nowych miejsc postojowych. Po jej zakończeniu parking P5 pomieści prawie 2 tys. samochodów - zapowiedział rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.

Parking P5 znajduje się w południowo-wschodniej części lotniska, naprzeciw strefy obsługi technicznej samolotów. Jest połączony z sąsiednim parkingiem P4, oddanym do użytku w połowie 2024 r. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze zapewnia korzystającym z parkingów P4 i P5 bezpłatny transfer pod terminale pasażerskie.

Katowickie lotnisko ma w planach również budowę przy terminalu pasażerskim parkingu wielopoziomowego. Do 2032 r. GTL chce zarządzać ogółem ok. 13 tys. miejsc parkingowych.

Ilu podróżnych korzysta z katowickiego lotniska?

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego połączeń skorzystało 7,3 mln pasażerów. Prognoza na 2026 r. zakłada obsłużenie 7,9 mln podróżnych, a na 2030 r. - 10,5 mln.