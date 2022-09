Do 23 września w Katowicach można głosować na projekty budżetu obywatelskiego, wybierając spośród 230 projektów lokalnych i 29 ogólnomiejskich. Pula środków do zagospodarowania to 20,5 mln zł, z czego 3 mln zł na "zielone" inwestycje.

Wśród zgłoszonych zadań znalazły się m.in. projekty dotyczące infrastruktury rowerowej / Shutterstock Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną, a swój głos oddać mogą wszyscy katowiczanie, bez względu na wiek. W Katowicach każdego roku przybywa wartościowych projektów, które zostały zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Także i w tej edycji znalazło się wiele różnorodnych pomysłów zmieniających dzielnice i miasto - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa. W dotychczasowych ośmiu edycjach mieszkańcy wybrali łącznie prawie 1000 projektów, z których miejskie służby zrealizowały już ponad 850. Z efektów tej pomysłowości i społecznego zaangażowania korzystają tysiące mieszkańców - dodał. W dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie 323 wnioski, spośród których pozytywnie weryfikację przeszło prawie 78 proc. Najwięcej projektów w dzielnicach mają do dyspozycji mieszkańcy dzielnic: Ligota-Panewniki (17), Bogucice (16) i osiedle Tysiąclecia (15). Z kolei w dzielnicach Piotrowice-Ochojec, Wełnowiec-Józefowiec i Śródmieście wszystkie zgłoszone projekty przeszły pozytywną weryfikację formalną oraz merytoryczną i podlegają głosowaniu mieszkańców. Wśród projektów ogólnomiejskich są m.in. remonty i modernizacje boisk szkolnych, zadania o charakterze kulturalnym jak np. koncerty oraz projekty związane ze zdrowiem i aktywnością fizyczną mieszkańców - warsztaty prozdrowotne i psychologiczne, zajęcia ruchowe dla seniorów, spotkania z fizjoterapeutą, a także instalacja urządzeń ratujących życie. Jak co roku mieszkańcy zgłosili też projekty związane z rekreacją oraz atrakcjami dla najmłodszych, jak tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach. W grupie projektów lokalnych znaczącą część stanowią zadania nieinwestycyjne, zakładające realizację warsztatów kreatywnych, plastycznych, festiwali, jarmarków, festynów rodzinnych czy zakupu książek, audiobooków i gier planszowych dla bibliotek miejskich. Podobnie jak w poprzednich edycjach katowickiego budżetu obywatelskiego, pojawiło się wiele projektów dotyczących modernizacji i stworzenia nowej infrastruktury drogowej, zakładających remont istniejących chodników czy budowę nowych parkingów. Wśród zgłoszonych zadań znalazły się również projekty dotyczące infrastruktury rowerowej, mające na celu utworzenie nowych przejazdów rowerowych oraz ścieżek lub modernizację tych istniejących. Jak głosować? Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, jednakże przez dwa tygodnie głosowania w dniach i godzinach pracy urzędu chętni mieszkańcy mogą zagłosować również w Punkcie Konsultacyjnym, który mieści się przy Rynku 13, w pokoju 205. W tym miejscu wszystkie osoby, które mieszkają w Katowicach, ale nie posiadają numeru PESEL bądź zameldowania w Katowicach, mogą dopisać się do rejestru osób uprawnionych do udziału w głosowaniu i oddać swój głos. Aby zagłosować w Stacjonarnym Punkcie Głosowania, należy mieć ze sobą dokument tożsamości, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL. Pracownicy urzędu uprawnieni do pomocy podczas głosowania w tych punktach będą posiadali urzędowe identyfikatory. Stacjonarne Punkty Głosowania będą działały od poniedziałku 19 września do czwartku 22 września w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskim Domu Kultury "Południe" w Zarzeczu. Zobacz również: Zaginęła 14-letnia Martyna z Gdańska. Szuka jej policja

