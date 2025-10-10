Na autostradzie A1 obok Częstochowy (woj. śląskie) doszło do karambolu. Cztery osoby zostały ranne, a droga w kierunku Łodzi została zablokowana.

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 10:00 na 423. kilometrze autostrady A1, w kierunku Łodzi, w rejonie miejscowości Wierzchowisko.

Podkom. Barbara Poznańska z częstochowskiej policji podała, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na jadący przed nim samochód osobowy. W wyniku tego doszło do reakcji łańcuchowej - kolejne auta uderzały w siebie, a łącznie w zdarzeniu uczestniczyło pięć pojazdów: cztery osobowe i jeden ciężarowy.

W wyniku karambolu ranne zostały cztery osoby: trzy osoby podróżujące jednym z samochodów osobowych - mężczyzna, kobieta i dziecko - oraz kierowca innego pojazdu - przekazała pani rzecznik.

Kilkugodzinne utrudnienia. Wyznaczono objazdy

Obecnie w kierunku Łodzi wytyczono objazd przez w. Częstochowa Jasna Górna przez DK43/DK46/DK91. Natomiast ruch w kierunku Gorzyczek odbywa się prawym pasem - informuje GDDKiA.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu pracują służby ratunkowe i funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.