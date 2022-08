Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej (to podstawowy surowiec do produkcji stali), zwiększa produkcję węgla energetycznego dla zakładów energetycznych i indywidualnych odbiorców. Żeby kupić węgiel z kopalni indywidualnie, trzeba mieć deklarację o ogrzewaniu domu węglem.

Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej należy np. Kopalnia Budryk w Ornontowicach (pow. mikołowski, woj. śląskie). Od dziś odbiorcy indywidualni mogą tam kupić maksymalnie 3 tony węgla.

Zakup węgla wymaga jednak cierpliwości.

Ja na innej kopalni stałem od 25 lipca, załadowałem się dzisiaj. Trzeba dziennie się pokazać, trzeba dziennie jechać, trzeba pilnować. Tam stoi 70 samochodów, a limit dzienny jest 15 ton. Gdyby limit był 50, czy 100 ton, to kolejki byłyby mniejsze - mówi jeden z klientów kopalni.



Jak wyjaśnia rzecznik JSW Tomasz Siemieniec, na kopalni Budryk produkuje się "do 180 ton węgla na dobę, który jest na potrzeby palenisk indywidualnych". Trzeba się zgłosić do kasy, niestety odstać pewnie swoje, bo są kolejki, tam złożyć deklaracje, wszelkie dokumenty i zapłacić 950 zł netto - mówi rzecznik.

Jak dodaje, w tym roku "w sumie węgla do celów energetycznych będziemy mieli 2,7 mln ton". Ten węgiel jest przeznaczony do elektrociepłowni, do profesjonalnych zakładów - mówi Tomasz Siemieniec.