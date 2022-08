Największy producent węgla w kraju podniósł od dziś ceny nawet o 40 procent - tak wynika z nowego cennika opublikowanego na stronie internetowej sklepu Polskiej Grupy Górniczej. Tona ekogroszku kosztuje 1425 złotych, przed podwyżką kosztowała o 400 złotych mniej. Z kolei cena węgla Orzech wzrosła do 1180 złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Zbigniew Meissner / PAP

Jak usłyszeliśmy w PGG, podwyżka to ujednolicenie cen, bo do tej pory ceny węgla z różnych kopalń miały różne ceny. Teraz średnia cena za tonę węgla to 1200 złotych.

Spółka tłumaczy, że podnosi ceny, bo od początku roku rosną koszty wydobycia. Przykładowo stal niezbędna do zbrojenia wyrobisk podrożała o 78 procent. Wzrosły też koszty paliwa i prądu.

Sklep internetowy PGG / RMF FM

"Według prognoz techniczno-ekonomicznych, w PGG S.A. wydatki będą w tym roku aż o 2,4 mld zł większe niż rok wcześniej. Spółka poniesie też istotnie zwiększone wydatki na działania inwestycyjne nieodzowne dla zwiększania produkcji i sprzedaży węgla opałowego dla sektora komunalno-bytowego. PGG S.A. wyda na inwestycje o ponad 1,12 mld zł więcej niż rok wcześniej" - czytamy na stronie PGG.

Spółka dodaje, że nowa cena 1200 zł za tonę, to wciąż 3 razy mniej niż w komercyjnych skupach węgla.

PGG obiecuje też, że zwiększy ilość sprzedawanego węgla w sklepie internetowym i od jutra dołożenie wybranego węgla do koszyka będzie gwarantowało jego zakup.