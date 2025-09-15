Górnicze związki zawodowe wzywają do rozmów przedstawicieli rządu. List w tej sprawie skierowano właśnie do ministrów energii oraz aktywów państwowych - informuje Marcin Buczek, reporter RMF FM. Związkowców niepokoi przyszłość umowy społecznej dotyczącej górnictwa.

Uczestnicy protestu przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, 21 sierpnia 2025. / Kasia Zaremba / PAP

Górnicy sugerują, aby spotkanie z przedstawicielami rządu odbyło się niezwłocznie.

Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności", w rozmowie z reporterem RMF FM nie krył, że zawarta cztery lata temu umowa społeczna dotycząca górnictwa może być zagrożona. Wskazał na wypowiedzi ministra energii Miłosza Motyki.

Skoro publicznie mówi się o potrzebie rekonstrukcji i zmiany umowy społecznej, a jednocześnie istnieje dokument taki jak Krajowy Plan Energii i Klimatu, który przewiduje odejście od węgla - w wariancie optymistycznym dziewięć lat, a w pesymistycznym aż czternaście lat wcześniej niż zakłada ta umowa - to trudno na to nie reagować - powiedział Dominik Kolorz.

Górnicy i hutnicy już w sierpniu zorganizowali protest pod urzędem wojewódzkim w Katowicach. Domagali się rozmów z rządem na temat przyszłości swoich branż.

Nie kryli wtedy irytacji wypowiedzią ministra Miłosza Motyki, który stwierdził, że górnicza umowa społeczna podpisana cztery lata temu i zawierająca terminy zamykania kopalń będzie poprawiana.

Kilka dni później górnicy z "Sierpnia 80" demonstrowali w Warszawie. Ich protest wymierzony był w Miłosza Motykę, oskarżanego o chęć zmiany umowy społecznej, oraz Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, krytykowaną za kwestię wątpliwej kontroli wydatków z Krajowego Planu Odbudowy.

Przypomnijmy, umowa społeczna dotycząca górnictwa została podpisana za rządów PiS, w maju 2021 roku, przez wicepremiera Jacka Sasina, wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, szefa gabinetu politycznego premiera Krzysztofa Kubowa, wiceministra klimatu i środowiska Piotr Dziadzio oraz liderów związków zawodowych.

Dokument określa zasady i tempo stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego oraz mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.

Umowa społeczna zakłada m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników (np. urlopy czy odprawy w wysokości 120 tys. zł) i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.