Pięcioro młodych ludzi trafiło do szpitala po wypadku w Kamieniu na Podkarpaciu. Stan dwóch osób określany jest jako poważny. Za kierownicą auta osobowego, które dachowało, siedział 18-latek.

Zdjęcia z miejsca wypadku / KMP Rzeszów / Policja

Policjanci z Rzeszowa dostali informację o wypadku na ul. Krzywa Wieś w Kamieniu w niedzielę ok. godz. 18:30.

Jak wstępnie ustalono, za kierownicą auta osobowego siedział 18-latek z powiatu rzeszowskiego. Młody mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem - najprawdopodobniej z powodu zbyt dużej prędkości - i wjechał do rowu. Później auto uderzyło w betonowy przepust i dachowało.



Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Rzeszów / Policja

W samochodzie oprócz kierowcy były jeszcze 4 młode osoby w wieku od 14 do 17 lat. Cała piątka trafiła do szpitala. Stan dwóch osób jest poważny.

18-letni kierowca był trzeźwy. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.