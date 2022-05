"Dostrzegam pewną opieszałość w wyjaśnianiu zdarzeń, do których doszło w kopalniach Pniówek i Zofiówka" - powiedział RMF FM przewodniczący związku zawodowego Sierpień'80, Bogusław Ziętek. W poniedziałek miało się odbyć spotkanie zespołu ekspertów do spraw obu katastrof, kierowanego przez wiceministra aktywów państwowych, Piotra Pyzika. Posiedzenie jednak odwołano.

Przewodniczący związku Sierpień'80 Bogusław Ziętek przed posiedzeniem zespołu ds. przygotowania programu naprawczego górnictwa - sierpień 2020 r. / Andrzej Grygiel / PAP

Związkowcy z Sierpnia 80 napisali do wicepremiera Jacka Sasina, by osobiście objął nadzór nad wyjaśnianiem okoliczności katastrof.

Górników nie powinno być w miejscu wybuchu

Jak poinformowała reporterka RFM FM, Anna Kropaczek, przewodniczący Sierpnia'80 powiedział, że do związku docierają informacje o nieprawidłowościach w kopalniach, które powinny być szybko wyjaśnione. Chodzi m.in. o czas pracy górników w Pniówku.

Jak stwierdził Bogusław Ziętek, z powodu warunków w rejonie, w którym doszło do katastrofy, górnicy mieli pracować krócej i nie powinno ich tam być, kiedy wybuchł metan.

W liście do wicepremiera Sasina przewodniczący Sierpnia'80 pisze, że nie rozstrzygając na obecnym etapie o czyjejkolwiek winie i odpowiedzialności, trzeba zrobić wszystko, by wyjaśnić okoliczności obu tragedii.

Dokument który załączamy, do niniejszego wystąpienia do Pana Premiera zaświadcza, że 15 kwietnia, rejon późniejszej katastrofy i stanowiska pracy w nim, objęty został zarządzeniem o zagrożeniu klimatycznym. Pod dokumentem podpisała się osoba z kierownictwa kopalni. Oznacza to, że po 6 godzinach pracy, górnicy powinni bezwzględnie wyjechać. Jak wiemy, że tak się nie stało. Ktoś podjął decyzję o ich dalszej pracy, tzw. "przybieraniu". Znając specyfikę górnictwa, trudno uwierzyć, że decyzja ta, była podjęta bez wiedzy i zgody kierownictwa kopalni - czytamy w treści listu.

Pniówek, 20 kwietnia: 9 osób zginęło

Do wybuchów metanu w należącej do JSW kopalni Pniówek w Pawłowicach (powiat pszczyński) doszło w środę, 20 kwietnia. Katastrofa spowodowała dotąd dziewięć ofiar śmiertelnych - to górnicy i ratownicy górniczy, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli na pomoc poszkodowanym. Cztery osoby zginęły w kopalni, pięć kolejnych zmarło, mimo wysiłków lekarzy, w Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) w Siemianowicach Śląskich, w tym jedna tuż po przyjęciu do szpitala.

Siedmiu osób dotąd nie odnaleziono. Ze względu na ekstremalnie trudne warunki pod ziemią, zagrożony rejon, gdzie pozostali górnicy, został otamowany.

W poniedziałek, po zatamowaniu rejonu ściany, w pobliżu której doszło do wybuchów metanu, formalnie zakończono akcję ratowniczą. "Dalsze prace będą prowadzone na zasadach profilaktyki" - poinformowało na początku maja Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Jak wcześniej informowano, wygaśnięcie pożaru w otamowanym rejonie może potrwać nawet kilka miesięcy.

Zofówka, 23 kwietnia: 10 ofiar śmiertelnych

Z kolei w sobotę, 23 kwietnia, około godziny 3:40 w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka (Jastrzębie-Zdrój) doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników. 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. Do zdarzenia doszło podczas drążenia wyrobiska i wiercenia długich otworów strzałowych.

W wyniku silnego wstrząsu i wypływu metanu zginęło 10 pracowników. Ostatnią ofiarę wydobyto na powierzchnię po czterech dobach akcji ratowniczej.