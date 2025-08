Kolejne cięcia w firmie Eko-Okna. To jeden z największych pracodawców na południu województwa śląskiego - zatrudnia 14,5 tys. osób, ma zakłady w Kornicach w powiecie raciborskim i Wodzisławiu Śląskim. Zamknięta już została uruchomiona w ubiegłym roku fabryka w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. W czerwcu pracę w Eko-Oknach straciło blisko tysiąc osób. W lipcu ubyło prawie 700 osób. Firma tłumaczy, że to konieczna reorganizacja w związku z trudną sytuacją na europejskich rynkach budowlanych.

Eko-Okna i kolejne cięcia w firmie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Od kilku tygodni sytuacja w Eko-Oknach jest nerwowa. Ludzie przychodzą do pracy, ale nie wiedzą, gdzie wylądują - mówili RMF FM pracownicy zakładu w Wodzisławiu Śląskim.

Część załogi i sprzętu z tej fabryki przeniesiono do Kornic. Pod koniec czerwca pracownicy w Kędzierzynie-Koźlu dowiedzieli się, że tamtejszy zakład zakończy produkcję do końca lipca.

"Przede wszystkim pragniemy podkreślić, że w Eko-Okna S.A. nie dochodzi do zwolnień grupowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zmiany w poziomie zatrudnienia są wynikiem trudnej, ale koniecznej reorganizacji, podyktowanej dynamiczną i wymagającą sytuacją na europejskich rynkach budowlanych. Decyzje te polegają głównie na rezygnacji ze współpracy z agencjami pracy tymczasowej oraz nieprzedłużaniu kończących się umów o pracę zawartych na czas określony" - oświadczyła spółka. Zapowiedziała, że od września rezygnuje też z transportu pracowniczego.

W lipcu znów doszło do cięć. W kolejnym oświadczeniu pojawiły się konkretne dane.

"Obecnie w Eko-Okna S.A. zatrudnionych jest 14533 pracowników. W ciągu ostatniego miesiąca odnotowano 696 zakończonych umów. Z tego: 388 umów nie zostało przedłużonych, 303 to odejścia z inicjatywy pracowników, 5 umów zakończyło się z innych przyczyn. Informujemy, że w lipcu br. udało się przedłużyć umowy o pracę dla ponad 250 osób. Ta pozytywna decyzja jest wynikiem przeprowadzonych bardzo głębokich analiz, które pozwoliły znaleźć taką możliwość. Początkowo, ze względu na trudną sytuację rynkową, pracownicy zostali poinformowani o nieprzedłużaniu wszystkich wygasających w lipcu umów o pracę na czas określony. Dotyczyło to ok. 650 osób" - napisała spółka.

Firma Eko-Okna wyprzedaje część floty samochodowej. Jak informuje spółka, chodzi o 16 samochodów osobowych i 85 ciężarowych, przy flocie liczącej ponad 1300 aut.