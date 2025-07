Kłopoty z wodą w gminie Bestwina w Śląskiem. W wodociągu wykryto tam bakterie coli. Sanepid wprowadził zakaz korzystania z wody w kranach, obowiązuje on do odwołania.

Wody z kranów nie wolno spożywać do odwołania / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dla mieszkańców czterech sołectw: Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów zorganizowano po kilka punktów poboru wody.

Wody z kranów do odwołania nie wolno wykorzystwać do picia, mycia np. owoców czy przygotowywania posiłków. Nie może być też wykorzystywana do kąpieli, mimo że dziś w regionie mamy kolejny gorący dzień.

Sieć wodociągowa jest cały czas płukana, a sanepid czeka na wyniki badań kolejnych próbek wody.

Jednoczesnie w urzędzie gminy dziś do wieczora i jutro przez cały dzień działać będzie specjalny numer telefoniczny, pod którym można uzyskać wszelkie informacje dotyczące problemów z wodą.

Wprowadzono też dyżur pielęgniarki, która, także dziś i jutro, może udzielić porad dotyczących ewentualnego zatrucia pokarmowego lub skontaktować z właściwym lekarzem.