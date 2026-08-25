Atak pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu. Są prokuratorskie zarzuty

Prokuratura w Zabrzu postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, którzy brali udział w zamieszkach w pizzerii przy okazji wizyty kibiców z Węgier.
Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, chodzi między innymi o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia oraz próbę pobicia. Do tego ostatniego jednak nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku.
Policja nie mówi ostatniego słowa
Obaj podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, bo – jak ustalili – w zamieszkach mogło brać udział nawet kilkadziesiąt osób. Policja i prokuratura pracują nad ustaleniem tożsamości pozostałych uczestników zajścia.
Straty idą w dziesiątki tysięcy
Do tego bulwersującego zdarzenia doszło 12 sierpnia przy ul. Wolności w Zabrzu.
Kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych pseudokibiców zaatakowała pizzerię, w której przebywali kibice Ferencvarosu Budapeszt.
Węgrzy przyjechali do Zabrza na mecz z Górnikiem.
Napastnicy obrzucili lokal różnymi przedmiotami, wybili szyby i zdemolowali wnętrze restauracji. Goście, w obawie o swoje bezpieczeństwo, zabarykadowali się w środku.
Wstępnie straty wyceniono na co najmniej 30 tysięcy złotych. Zniszczone zostało wyposażenie lokalu i mienie prywatne.