Atak pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu. Są prokuratorskie zarzuty

RMF24

Są pierwsze prokuratorskie zarzuty po głośnym ataku kibiców Górnika Zabrze na sympatyków węgierskiej drużyny piłkarskiej. Do burd doszło 12 sierpnia w jednej z zabrzańskich pizzerii. Straty oszacowano na co najmniej 30 tysięcy złotych. Policja zapowiada kolejne zatrzymania.

Prokuratura w Zabrzu postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, którzy brali udział w zamieszkach w pizzerii przy okazji wizyty kibiców z Węgier.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, chodzi między innymi o udział w zbiegowisku, zniszczenie mienia oraz próbę pobicia. Do tego ostatniego jednak nie doszło, bo kibice z Węgier zabarykadowali się w środku.

Policja nie mówi ostatniego słowa

Obaj podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, bo – jak ustalili – w zamieszkach mogło brać udział nawet kilkadziesiąt osób. Policja i prokuratura pracują nad ustaleniem tożsamości pozostałych uczestników zajścia.

Straty idą w dziesiątki tysięcy



Do tego bulwersującego zdarzenia doszło 12 sierpnia przy ul. Wolności w Zabrzu.

Kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych pseudokibiców zaatakowała pizzerię, w której przebywali kibice Ferencvarosu Budapeszt.

Węgrzy przyjechali do Zabrza na mecz z Górnikiem.

Napastnicy obrzucili lokal różnymi przedmiotami, wybili szyby i zdemolowali wnętrze restauracji. Goście, w obawie o swoje bezpieczeństwo, zabarykadowali się w środku.

Wstępnie straty wyceniono na co najmniej 30 tysięcy złotych. Zniszczone zostało wyposażenie lokalu i mienie prywatne.