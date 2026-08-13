Kominiarki, krzesła i gaz. Atak pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu

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Bójka z udziałem kilkudziesięciu pseudokibiców w Zabrzu (woj. śląskie). Chuligani zdemolowali lokal gastronomiczny. Na widok policjantów uciekli.

Bójka pseudokibiców w Zabrzu. Około 80 osób zaatakowało pizzerię (Zdjęcie ilustracyjne)

Bójka pseudokibiców w Zabrzu. Około 80 osób zaatakowało pizzerię (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w środę późnym wieczorem grupa około 80 fanatyków Górnika Zabrze w kominiarkach rozbiła szyby w pizzerii na ulicy Wolności, w której siedzieli kibice z Węgier.

W witrynę rzucali krzesłami stojącymi na zewnątrz, a potem weszli do lokalu. Tam doszło do bójki.

Ochroniarze użyli wobec napastników ręcznych miotaczy gazu. Wezwali policję. Na miejsce przyjechało wiele patroli. Pseudokibice na widok radiowozów uciekli.

Nikt nie zgłosił poważniejszych obrażeń. Zniszczone zostały natomiast szyby w pizzerii oraz część wyposażenia.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.