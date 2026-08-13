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Kominiarki, krzesła i gaz. Atak pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (08:36)

Bójka z udziałem kilkudziesięciu pseudokibiców w Zabrzu (woj. śląskie). Chuligani zdemolowali lokal gastronomiczny. Na widok policjantów uciekli.

Kominiarki, krzesła i gaz. Atak pseudokibiców na pizzerię w Zabrzu
Bójka pseudokibiców w Zabrzu. Około 80 osób zaatakowało pizzerię (Zdjęcie ilustracyjne) /Shutterstock

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w środę późnym wieczorem grupa około 80 fanatyków Górnika Zabrze w kominiarkach rozbiła szyby w pizzerii na ulicy Wolności, w której siedzieli kibice z Węgier.

W witrynę rzucali krzesłami stojącymi na zewnątrz, a potem weszli do lokalu. Tam doszło do bójki.

Ochroniarze użyli wobec napastników ręcznych miotaczy gazu. Wezwali policję. Na miejsce przyjechało wiele patroli. Pseudokibice na widok radiowozów uciekli. 

Ladowanie posta z Facebooka...

Nikt nie zgłosił poważniejszych obrażeń. Zniszczone zostały natomiast szyby w pizzerii oraz część wyposażenia.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.


Źródło: RMF24
Tagi: pseudokobice
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