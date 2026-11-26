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Worki ze śmieciami zasypały białego Mercedesa. W ten sposób mieszkańcy ukarali kierowcę, który w Katowicach zastawił wejście do wiaty śmietnikowej. Samochód został wywieziony na lawecie.

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę przy ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach. Poranny patrol zastał tam auto niemal całkowicie przykryte workami ze śmieciami - poinformowała straż miejska.

Jak się okazało, kierowca Mercedesa zaparkował w ten sposób, że zablokował wejście do wiaty śmietnikowej.

Zirytowani pracownicy i właściciele pobliskich lokali gastronomicznych nie mieli gdzie wyrzucać odpadów, więc zaczęli układać je bezpośrednio na masce, dachu i tuż obok źle zaparkowanego auta - relacjonuje straż miejska.

Strażniczki uprzątnęły śmieci z karoserii oraz jezdni i wezwano holownik do usunięcia pojazdu. W wąskiej ulicy poradził sobie dopiero drugi, „mniejszy, bardziej zwrotny pojazd, który ostatecznie zabrał Mercedesa na parking strzeżony przy ul. Obrońców Westerplatte 130”.

Straż miejska przypomina, że tabliczka T-24 pod znakiem zakazu nie stoi przy drodze dla ozdoby – oznacza, że źle zaparkowane auto zniknie z ulicy na koszt właściciela.

Źle zaparkowany samochód został odholowany, fot. straż miejska w Katowicach / materiały udostępnione