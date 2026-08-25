Narkotyki, rozboje, oszustwa. Policja zatrzymała ponad 1000 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców

RMF24

Ponad tysiąc osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców wpadło w ręce policji w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku. Działalność zatrzymanych wykracza daleko poza stadiony i obejmuje m.in. handel narkotykami, oszustwa oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Od 1 stycznia do 31 lipca policjanci zatrzymali 1020 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców - przekazała we wtorek Komenda Główna Policji. Zatrzymanym przedstawiono łącznie 1475 zarzutów.

Najwięcej z nich dotyczyło przestępczości narkotykowej - 483. Kolejne 350 zarzutów odnosiło się do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a 214 - do przestępstw przeciwko mieniu.

Policja poinformowała też o 30 zarzutach związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych; pozostałe 398 dotyczyło innych artykułów Kodeksu karnego. Ponadto w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku policjanci zapobiegli 60 siłowym konfrontacjom pomiędzy grupami pseudokibiców.

Działalność poza stadionami

KGP podkreśliła, że przestępczość związana bezpośrednio z imprezami masowymi i tzw. ustawkami stanowi obecnie jedynie margines aktywności grup działających pod flagami klubów sportowych.

Jak zaznaczono, są to często zorganizowane grupy przestępcze, które działają również poza granicami Polski. Mają czerpać zyski m.in. z handlu narkotykami, oszustw oraz przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

„To (...) wymierne efekty pracy policjantów, które przekładają się na większe bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. Walka z przestępczością pseudokibiców trwa i przynosi rezultaty” - podkreśla policja.