RMF24

Hiszpańska Gwardia Cywilna zatrzymała pięć osób i objęła dochodzeniem kolejne trzy w związku z podejrzeniem uprawy marihuany, kradzieży energii, nielegalnego posiadania zakazanej broni i działania w grupie przestępczej. Jej domniemany lider trafił tymczasowo do aresztu. Podejrzani zorganizowali uprawę m.in. w bunkrze ukrytym pod placem zabaw.

Kluczowym odkryciem była podziemna plantacja na posesji w gminie Las Gabias pod Granadą. Wejście ukryto pod placem zabaw dla dzieci – sztuczną trawą, huśtawką i dekoracyjnymi kamieniami. Pod nimi znajdowała się hydraulicznie otwierana klapa prowadząca do bunkra o powierzchni około 180 m2 i wysokości pięciu metrów. W środku funkcjonowały dwie uprawy, w których zabezpieczono 1954 rośliny konopi.

Łącznie podczas 13 przeszukań w Granadzie i okolicznych miejscowościach funkcjonariusze przejęli 2479 roślin marihuany, samochody, furgonetki, przyczepę kempingową, paralizator typu taser oraz blisko 23 tys. euro w gotówce.

Śledczy zamknęli też sklep typu „grow shop”, oferujący wyposażenie do uprawy konopi. Według policji należał on do domniemanego szefa grupy i służył zarówno do zaopatrywania własnej plantacji, jak i innych organizacji w różnych częściach Hiszpanii. Wartość przedsiębiorstwa oszacowano na kilka milionów euro.

Według Guardia Civil była to największa i najbardziej zaawansowana technicznie nielegalna podziemna plantacja odkryta dotąd w prowincji Granada. Śledczy przypuszczają, że zasilenie pochodziło z nielegalnego przyłącza. Wykryte obciążenie odpowiadało zużyciu energii przez około sto mieszkań.

Dochodzenie trwało ponad rok.